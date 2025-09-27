Sabato apre le porte alla popolazione il nuovo Centro cantonale polivalente di Camorino.
Dal 1° ottobre accoglierà parte dei migranti attribuiti al Ticino dalla Segreteria di Stato della migrazione, con 170 posti letto. Sarà gestito dal Dipartimento istituzioni con la Croce Rossa.
Il consigliere di Stato Norman Gobbi, direttore del DI, spiega alla RSI: «È importante avere strutture per assorbire i flussi migratori ingenti. Lo Stato deve anticipare crisi ed emergenze».
Il centro, essendo modulare, sarà messo a disposizione anche di tutta la popolazione per aiutare chi si trova in una situazione difficile,