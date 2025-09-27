  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Camorino Un nuovo spazio per anticipare le crisi e dare aiuto alla popolazione

Swisstxt

27.9.2025 - 13:21

l nuovo Centro cantonale polivalente (CCP) di Camorino (nella foto in costruzione).
l nuovo Centro cantonale polivalente (CCP) di Camorino (nella foto in costruzione).
archivio Ti-Press

Sabato apre le porte alla popolazione il nuovo Centro cantonale polivalente di Camorino.

SwissTXT

27.09.2025, 13:21

27.09.2025, 13:24

Dal 1° ottobre accoglierà parte dei migranti attribuiti al Ticino dalla Segreteria di Stato della migrazione, con 170 posti letto. Sarà gestito dal Dipartimento istituzioni con la Croce Rossa.

Il consigliere di Stato Norman Gobbi, direttore del DI, spiega alla RSI: «È importante avere strutture per assorbire i flussi migratori ingenti. Lo Stato deve anticipare crisi ed emergenze».

Il centro, essendo modulare, sarà messo a disposizione anche di tutta la popolazione per aiutare chi si trova in una situazione difficile,

I più letti

Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»
Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
Nevicate precoci: 20 cm di coltre bianca oltre i 2000 metri e chiusi diversi passi

Altre notizie

News. Passi chiusi per le nevicate

NewsPassi chiusi per le nevicate

2mila persone in strada. A Bellinzona una nuova manifestazione a sostegno della Palestina

2mila persone in stradaA Bellinzona una nuova manifestazione a sostegno della Palestina

Grigioni. Centauro tedesco cade in moto a Le Prese e finisce in ospedale

GrigioniCentauro tedesco cade in moto a Le Prese e finisce in ospedale