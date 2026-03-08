TurismoLa stagione invernale di Campo Blenio si chiude
Swisstxt
8.3.2026 - 15:57
A Campo Blenio la stagione invernale si è chiusa domenica 8 marzo, annuncia la Società Cooperativa Impianti Turistici. Lo riporta la RSI.
Redazione blue News
Nel corso della stagione sono stati registrati oltre 20'000 primi passaggi, di cui circa un quarto con il Ticinopass. Ottima partecipazione anche ai corsi e alle lezioni della Scuola Svizzera di Sci Blenio.
«Iniziata con qualche difficoltà a causa della scarsità di neve, la stagione è poi proseguita positivamente grazie all’innevamento programmato, che ha permesso di aprire quasi tutto l’intero comprensorio.
Da metà gennaio fino ai primi di marzo l’andamento è stato nel complesso soddisfacente», si legge in una nota.