Turismo La stagione invernale di Campo Blenio si chiude

Swisstxt

8.3.2026 - 15:57

Registrati 20'000 passaggi
Registrati 20'000 passaggi
Gestore impianti

A Campo Blenio la stagione invernale si è chiusa domenica 8 marzo, annuncia la Società Cooperativa Impianti Turistici. Lo riporta la RSI.

Redazione blue News

08.03.2026, 15:57

08.03.2026, 16:01

Nel corso della stagione sono stati registrati oltre 20'000 primi passaggi, di cui circa un quarto con il Ticinopass. Ottima partecipazione anche ai corsi e alle lezioni della Scuola Svizzera di Sci Blenio.

«Iniziata con qualche difficoltà a causa della scarsità di neve, la stagione è poi proseguita positivamente grazie all’innevamento programmato, che ha permesso di aprire quasi tutto l’intero comprensorio.

Da metà gennaio fino ai primi di marzo l’andamento è stato nel complesso soddisfacente», si legge in una nota.

