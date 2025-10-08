Un cane da pastore belga ha attaccato un bambino di 7 anni nell'Alto Vallese. (immagine simbolica) Bild: Keystone

Nell'Alto Vallese, secondo i rapporti medici, il cane di un agente di polizia ha ferito gravemente un bambino di 7 anni. La polizia ha classificato le ferite come lievi. Approfondiamo.

Nel novembre 2024 un bambino di 7 anni è stato aggredito da un pastore belga addestrato da militari in un comune dell'Alto Vallese.

L'animale ha morso il bambino alla testa, in modo tale che il personale dell'ospedale, dove è stato operato d'urgenza, ha parlato nei rapporti di «profonde ferite da morso e abrasioni».

C'erano anche «ferite multiple alla testa», «alcune profonde fino alla scatola cranica» e un braccio rotto. C'erano anche «alcune grandi ferite da morso e abrasioni su tutto il corpo».

I documenti dell'ospedale dipingono un quadro completamente diverso da quello che emerge dal rapporto della polizia. Si parla di un «incidente con un cane», con un «bambino leggermente ferito».

Intervento chirurgico d'urgenza

Tuttavia, un primario del Centro ospedaliero dell'Alto Vallese, a cui il «Walliser Bote» ha fornito gli estratti delle cartelle cliniche, ha risposto al giornale: «Qualsiasi medico e qualsiasi avvocato confermeranno che si è trattato di una grave lesione fisica con ulteriori possibili conseguenze psicologiche».

Cosa è successo esattamente? I proprietari del cane, un agente di polizia e la compagna, erano appena tornati dalla spesa con l'animale quando il cane si è avventato sul figlio del vicino.

Il proprietario è riuscito a liberare il bambino dal cane, dopodiché la madre ha portato il bambino dal padre, coperto di sangue. È seguito un intervento chirurgico d'urgenza in ospedale.

Il pastore tedesco era stato addestrato come cane da guardia per l'esercito. L'agente di polizia è stato in precedenza un conduttore di cani nell'esercito svizzero e ha acquistato l'animale dopo aver completato la scuola reclute. L'animale non viene utilizzato come cane poliziotto.

Il cane vive nella proprietà del vicino

Interpellata dal «Walliser Bote», la polizia cantonale continua a parlare di un «incidente con un cane in cui un bambino è rimasto leggermente ferito».

Ulteriori domande, ad esempio sulla discrepanza tra la valutazione della polizia e quella dei medici, sono rimaste senza risposta da parte della polizia, che ha rimandato alla Procura del Vallese, che ha aperto un'indagine.

«Un cane che ferisce gravemente un bambino deve essere sottoposto a eutanasia», ha dichiarato al giornale il capo del servizio cinofilo dell'esercito.

In Vallese, l'ufficio veterinario cantonale è responsabile di questa valutazione. Solo se il comportamento del cane viene classificato come «non correggibile» da un veterinario esterno è possibile abbattere l'animale.

Poiché il veterinario chiamato è giunto alla conclusione che il comportamento dell'animale poteva essere classificato come correggibile, il pastore belga continua a vivere proprio vicino alla casa del bambino, che sta lottando con le conseguenze psicologiche dell'incidente e che deve passare ogni giorno davanti alla proprietà dove si trova il cane per andare a scuola.

Il padre ha sporto denuncia

Invece di essere abbattuto, al proprietario del cane è stato ordinato di adottare misure di sicurezza, che secondo l'ufficio veterinario non sono state violate.

L'ufficio non può rivelare l'esatta natura di queste misure perché è vincolato dal segreto d'ufficio. Le richieste del padre del ragazzo a questo proposito sono rimaste senza esito.

Dopo aver inizialmente deciso di non sporgere denuncia, a febbraio il padre ha presentato un reclamo contro il proprietario del cane. Da allora, secondo il «Walliser Bote», non ha più avuto notizie dalle autorità.

Per lui e suo figlio c'è solo un modo per poter dormire di nuovo tranquilli: «Il cane deve andarsene».