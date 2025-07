Ti-Press

La canicola non dà tregua alla Svizzera nemmeno oggi, giovedì. E in vetta alla classifica delle località più calde c’è il Ticino.

SwissTXT Swisstxt

A metà pomeriggio a guidarla è Stabio con 33,2 gradi, seguita da Locarno Monti (32,7) e Lugano (32,5). Neuchâtel condivide il quarto posto con Biasca con 32,1. Chiudono la graduatoria Ginevra (31,9) e Cadenazzo (entrambe a 31,8).

Per chi cerca un po’ di refrigerio, l’altitudine resta la miglior alleata: al nord si scende sotto i 20° oltre i 1’500 metri, ma al sud serve salire ancora di più.

A San Bernardino, a 1’641 metri, si registrano comunque 21,4 gradi.

A causa del caldo la centrale nucleare di Beznau è stata temporaneamente chiusa per via della temperatura troppo elevata dell’acqua dell’Aare, usata per il raffreddamento.

Contro la calura, restano validi i consigli di sempre: bere acqua, evitare sforzi nelle ore più calde e cercare zone d’ombra o ambienti ventilati.