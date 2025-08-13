Immagine d'illustrazione sda

L’avviso di grado 3 resta in vigore sotto i 600 metri, ma con escluso l'Alto Ticino. Colpito diffusamente anche il resto della Svizzera.

SwissTXT Swisstxt

MeteoSvizzera ha annunciato oggi, mercoledì, il prolungamento fino alle 20 di sabato dell’allerta di grado 3 in Ticino per le zone sotto i 600 metri.

L’avviso, che sarebbe dovuto scadere questa sera, non riguarda l’Alto Ticino, dove verrà revocato entro fine giornata.

La situazione nel resto della Svizzera

L’ondata di calore interessa anche altre regioni della Svizzera. Nel bacino lemanico, a Chablais e in Vallese, l’allerta resterà in vigore fino alla sera di domenica.

Nell’Altopiano svizzero occidentale e nel Giura terminerà invece alle 20 di domani, giovedì.

In diverse aree dell’Altopiano centrale e orientale, così come in Svizzera centrale e nella Svizzera nordoccidentale, la fine dell’avviso è prevista per le 20 di venerdì.