  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Avviso di grado 3 Allerta canicola prolungata in Ticino fino a sabato sera

Swisstxt

13.8.2025 - 11:53

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

L’avviso di grado 3 resta in vigore sotto i 600 metri, ma con escluso l'Alto Ticino. Colpito diffusamente anche il resto della Svizzera.

SwissTXT

13.08.2025, 11:53

13.08.2025, 12:01

MeteoSvizzera ha annunciato oggi, mercoledì, il prolungamento fino alle 20 di sabato dell’allerta di grado 3 in Ticino per le zone sotto i 600 metri.

L’avviso, che sarebbe dovuto scadere questa sera, non riguarda l’Alto Ticino, dove verrà revocato entro fine giornata.

La situazione nel resto della Svizzera

L’ondata di calore interessa anche altre regioni della Svizzera. Nel bacino lemanico, a Chablais e in Vallese, l’allerta resterà in vigore fino alla sera di domenica.

Nell’Altopiano svizzero occidentale e nel Giura terminerà invece alle 20 di domani, giovedì.

In diverse aree dell’Altopiano centrale e orientale, così come in Svizzera centrale e nella Svizzera nordoccidentale, la fine dell’avviso è prevista per le 20 di venerdì.

Allerta canicola in buona parte della Svizzera
Allerta canicola in buona parte della Svizzera
MeteoSvizzera

I più letti

Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»
Beccato dal radar a 231 km/h in autostrada, via subito la patente
Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano

Altre notizie

Per decine di migliaia di franchi. Furti di rame ai danni di un’azienda del Locarnese, un arresto

Per decine di migliaia di franchiFurti di rame ai danni di un’azienda del Locarnese, un arresto

Incendio. Fiamme al carcere La Stampa, tre persone trasportate in ospedale

IncendioFiamme al carcere La Stampa, tre persone trasportate in ospedale

Grigioni. L'impianto solare alpino a Sufers non verrà costruito

GrigioniL'impianto solare alpino a Sufers non verrà costruito