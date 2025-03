Due progetti privati in rampa di lancio keystone

La sperimentazione della distribuzione di cannabis a scopo ricreativo in Ticino, se ci sarà, la faranno i privati.

Swisstxt

In Svizzera si va verso una nuova regolamentazione di questo stupefacente e di progetti ne sono già stati avviati diversi, ma non al sud delle Alpi, dove due sono in rampa di lancio, in attesa del via libera dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Il Cantone però si chiama fuori. Il Gran Consiglio ne ha dibattuto lunedì e al termine della discussione ha accolto con 46 voti contro 35 e 2 astensioni il rapporto di maggioranza che raccomandava di respingere una mozione datata 2017.

Le parole del consigliere di Stato Raffaele De Rosa riportate dalla RSI: «Vien da chiedersi se sia opportuno destinare risorse cantonali quando possiamo già beneficiare sia dei risultati ottenuti in altri cantoni e (...) di quelli dei progetti ticinesi se Berna deciderà che uno o entrambi meritano di essere realizzati».