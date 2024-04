Ecco quali sono le droghe più usate in Ticino

Cannabis la più usata in Ticino Ti-Press

La Polizia cantonale ha fornito martedì i dati del 2023 per quel che riguarda l'attività della sezione antidroga. La situazione resta stabile rispetto all’anno precedente, anche se ci son nuovi fenomeni. Il Crack è finito sotto la lente, ma, per ora, al Sud delle Alpi, non s'è registrato nessun boom. I giovani cercano sostanze psicoattive poco costose.

Le droghe più usate e spacciate in Ticino nel 2023 sono ancora la cannabis, seguita da cocaina ed eroina. La Sezione antidroga (SAD) della Polizia cantonale ticinese ha fornito i dati dello scorso anno.

Nel 2023 sono aumentati gli arresti legati allo spaccio (96 rispetto ai 79 del 2022), ma non sono da ricondurre a una crescita del fenomeno, bensì alla normale fluttuazione dovuta alle attività investigative.

Due morti in meno del 2022

Per quanto riguarda le persone denunciate per reati legati alla Legge federale sugli stupefacenti, nel 2023 sono state 1’086 (1’222 nel 2022), 129 delle quali minorenni (156 nell’anno precedente).

I decessi per overdose sono stati nove, due in meno rispetto al 2022. Inoltre, sono stati sequestrati circa 285’000 franchi e 177’000 euro legati al narcotraffico.

La SAD ha inoltre osservato, per quanto riguarda eroina e cocaina, un «consolidamento delle abitudini delle organizzazioni gestite da cittadini albanesi, che al momento detengono il quasi monopolio dello spaccio sul territorio cantonale».

Ben 100 kg di cannabis sequestrati in più del 2022

Stando alla nota delle forze dell'ordine, riguardo ai quantitativi sequestrati, c'è un aumento della marijuana (150,5 kg, rispetto ai 54,9 del 2022), una diminuzione dell’hashish (34,9 rispetto a 141,4 kg), una stabilità della cocaina (28,2, rispetto a 27,2) e un aumento dell’eroina (9,9 rispetto a 2,3 kg).

I grammi di anfetamine sequestrate sono stati 173 (572 nel 2022), di ecstasy 150 (rispetto ai 125), di Lsd 42 (102 nel 2022), di metamfetamina 39 (23 l’anno precedente), di ketamina 13 (136 nel 2022). Sono state inoltre sequestrate 472 piante di canapa (1’461 nel 2022).

Per ora nessun boom di crack in Ticino

Per quanto riguarda il crack, in Ticino non è stato registrato nessun «boom» come invece nella Svizzera romanda.

Nel rapporto infatti si può leggere come lo scorso anno sono infatti state sequestrate piccole quantità destinate al consumo locale, «fatto che sottolinea la mancanza di traffici significativi di crack già pronto per l’uso».

I giovani cercano sostanze psicoattive poco costose

La SAD monitora anche la situazione legata al consumo di medicinali da parte di giovani e adolescenti e nel 2023 non sono stati registrati particolari cambiamenti di abitudini.

L’uso degli sciroppi alla codeina mescolati con bevande dolci («purple drank» o «lean») resta in linea con l’andamento degli ultimi anni.

Una pratica che «continua a riflettere una tendenza tra i giovani a ricercare esperienza psicotrope in maniera relativamente accessibile e poco costosa». Costante è anche l’uso di sostanze sintetiche come le NPS (New Psychoactive Substances).

La SAD sottolinea che continua a essere impegnata nelle operazioni di sensibilizzazioni, in particolare della fascia più giovane della popolazione.

