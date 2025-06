Canto popolare in lutto, è morto Roberto Maggini

La musica popolare, la passione di Roberto Maggini, qui durante un concerto nel 2016 archivio Ti-Press

Si è spento a 81 anni il musicista e attore. Praticò la musica folk, anche in coppia con Dimitri, ne diresse il Teatro di Verscio e fu tra i fondatori della Compagnia Paravento di Locarno.

SwissTXT Sara Matasci

Passi importanti nel campo del canto popolare li aveva mossi con il clown Dimitri, assieme al quale compì anche una tournée in Svizzera. La musica popolare fu la cifra di Roberto Maggini, 81 anni, che si è spento giovedì a San Vito lo Capo, località turistica siciliana che da tempo frequentava. Era nato il 28 agosto 1944 a Intragna.

Nel 1975, lui che era montatore elettricista, frequentò la «Scuola Teatro Dimitri» di Verscio e, tre anni dopo, entrò nella sua compagnia, recitando poi nello spettacolo «Il clown è morto, evviva il clown», per la regia di Dimitri. All’inizio degli anni Duemila è stato anche direttore del Teatro Dimitri.

Un’altra tappa importante della sua carriera, nel 1982, quando fondò il Teatro Paravento di Locarno. «Il suo contributo è stato fondamentale», si legge nel ricordo della stessa Compagnia Paravento: «Oltre che per le sue capacità musicali e attoriali, lo ricorderemo per i gioiosi momenti vissuti durante le nostre tournée, dove non mancava mai di divertirci con il suo umorismo o raccontandoci gustosi aneddoti e non di rado cantandoci una canzone».

Sempre nel campo della musica, fece una tournée in Europa e in Canada, esibendosi nel canto accompagnato dalla chitarra. Canti che furono anche incisi., ad esempio, nel disco «Canti e musiche popolari nel Ticino» con Pietro Bianchi, musicista ed etnomusicologo con cui ebbe un lungo sodalizio.