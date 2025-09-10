NewsDichiarazione d'intenti tra Cantone e comuni ticinesi
10.9.2025 - 22:16
Questo mercoledì il Governo ticinese ha incontrato i sindaci e le sindache dei 100 Comuni ticinesi.
Un pomeriggio che ha portato delle novità per quanto riguarda la collaborazione tra i due livelli istituzionali.
La prima è stata la firma di una dichiarazione d’intenti, la seconda riguarda la piattaforma di dialogo tra Cantone e Comuni, che lascerà il posto a un modello più simile a quello della Conferenza dei governi cantonali.
E' stato inoltre prospettato anche un messaggio governativo per fissare nella Costituzione cantonale il principio dell’autonomia cantonale. Una modifica che dovrebbe però prima passare al vaglio del popolo.