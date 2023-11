Il Palazzo chiama i Comuni Tipress

Alla presenza del Consiglio di Stato e dei rappresentanti dei Comuni si è svolta mercoledì la seduta ordinaria della Piattaforma di dialogo tra Cantone ed enti locali.

Numerosi i temi sui quali gli amministratori locali sono stati aggiornati. Il DSS guidato da Raffaele De Rosa, ha risposto ad alcune sollecitazioni sulle cure a domicilio, in merito alla crescente diffusione di servizi Spitex privati e infermieri indipendenti in Ticino.

Il Dipartimento delle istituzioni da parte sua ha presentato una modifica di legge che permetterebbe al Governo di chiudere procedure aggregative in corso nel caso in cui non si giungesse in tempi ragionevoli al voto.

