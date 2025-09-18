  1. Clienti privati
Infortunio nel Locarnese Cade da 5 metri mentre fa canyoning a Cugnasco e si ferisce in modo grave

Swisstxt

18.9.2025 - 19:09

Intervenuta anche la Rega

keystone

Un cittadino svizzero di 56 anni, domiciliato nel Canton Soletta, è rimasto ferito in modo grave giovedì, poco dopo le 16.00, a Cugnasco, mentre stava praticando canyoning nel Riale Riarena.

SwissTXT

18.09.2025, 19:09



Lo ha reso noto la Polizia cantonale, sottolineando che l’uomo è caduto da un’altezza di circa 5 metri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti agenti della polizia cantonale, la colonna di soccorso CAS Locarno e i soccorritori della Rega che, dopo aver prestato le prime cure, hanno elitrasportato il 56enne in ospedale.

Chiusura dell'uscita autostradale Bellinzona Nord

