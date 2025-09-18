Intervenuta anche la Rega keystone

Un cittadino svizzero di 56 anni, domiciliato nel Canton Soletta, è rimasto ferito in modo grave giovedì, poco dopo le 16.00, a Cugnasco, mentre stava praticando canyoning nel Riale Riarena.

SwissTXT Swisstxt

Lo ha reso noto la Polizia cantonale, sottolineando che l’uomo è caduto da un’altezza di circa 5 metri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti agenti della polizia cantonale, la colonna di soccorso CAS Locarno e i soccorritori della Rega che, dopo aver prestato le prime cure, hanno elitrasportato il 56enne in ospedale.