La Città di Lugano si candida a capitale culturale svizzera (foto d'archivio). Ti-Press

La città di Lugano è in corsa, con Locarno e Mendrisio, per il titolo di Capitale Culturale Svizzera 2030, che viene assegnato ogni tre anni a una città con almeno 20’000 abitanti.

SwissTXT Swisstxt

Il Municipio di Lugano non ha voluto affrontare questa complessa sfida in autonomia, ma ha voluto condividerla nell'ottica di un’ampia rete di scambi artistici e culturali. Non sarà la sola.

Anche la città di Bellinzona ha annunciato martedì la propria candidatura al titolo. Il calendario prevede che nel giugno 2026 ci sarà una decisione da parte di una giuria composta da 10 a 15 personalità ed esperti dei settori della cultura, dell’economia e dei media.