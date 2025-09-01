  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Chiudete le finestre!» Allerta in Capriasca per il fumo sprigionato da un'auto in fiamme

Swisstxt

1.9.2025 - 15:44

Allerta a Lugaggia, Sureggio e Dino
Allerta a Lugaggia, Sureggio e Dino
Tipress

Nel primo pomeriggio di lunedì il servizio di allarme Icaro ha lanciato un’allerta alla popolazione dei comuni di Capriasca (Quartieri di Lugaggia e Sureggio) e di Lugano (Quartiere di Dino).

SwissTXT

01.09.2025, 15:44

01.09.2025, 16:10

In zona un veicolo leggero in fiamme sta provocando molto fumo, nonché un odore intenso e sgradevole.

A chi si trovasse nelle vicinanze è richiesto di aggirare a largo raggio l'area interessata. Il traffico sul luogo del sinistro risulta fortemente compromesso.

La popolazione è inoltre invitata a chiudere porte e finestre e spegnere la ventilazione e l’aria condizionata. Si raccomanda di informare i vicini e seguire le istruzioni delle autorità.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico

Altre notizie

Lutto in Ticino. È morto il grafico Orio Galli

Lutto in TicinoÈ morto il grafico Orio Galli

Ticino. Caso Hospita, querelati Pronzini e Sergi

TicinoCaso Hospita, querelati Pronzini e Sergi

Fino al 31 gennaio 2026. Al via la caccia preventiva al lupo (anche) in Ticino

Fino al 31 gennaio 2026Al via la caccia preventiva al lupo (anche) in Ticino