Allerta a Lugaggia, Sureggio e Dino Tipress

Nel primo pomeriggio di lunedì il servizio di allarme Icaro ha lanciato un’allerta alla popolazione dei comuni di Capriasca (Quartieri di Lugaggia e Sureggio) e di Lugano (Quartiere di Dino).

SwissTXT Swisstxt

In zona un veicolo leggero in fiamme sta provocando molto fumo, nonché un odore intenso e sgradevole.

A chi si trovasse nelle vicinanze è richiesto di aggirare a largo raggio l'area interessata. Il traffico sul luogo del sinistro risulta fortemente compromesso.

La popolazione è inoltre invitata a chiudere porte e finestre e spegnere la ventilazione e l’aria condizionata. Si raccomanda di informare i vicini e seguire le istruzioni delle autorità.