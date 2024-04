Matteo Besomi, riconfermato municipale di Capriasca tipress

L'assenza di Andrea Pellegrinelli, il sindaco uscente in carica da 16 anni, non ha cambiato gli equilibri in seno al Municipio di Capriasca: PS e Verdi si presentavano con Insieme a Sinistra e hanno ottenuto il primo posto con il 27,42%, confermando i due seggi.

Altrettanti ne avranno il Centro con il 20,94% e il PLR con il 25,23%. La Lega, dal canto suo, completa la compagine con il suo unico rappresentante.

Per la poltrona di sindaco, il primo round va al rappresentante liberale-radicale Francesco Canonica con 1'391 preferenze, ma è tallonato da vicino dai due candidati di sinistra Matteo Besomi (1'261) e Mathieu Moggi (1'233), e da Giacomo Cattaneo (Centro, 1'167).

