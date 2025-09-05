Un custode a Carasso (Bellinzona) ha trovato una tarantola africana tra le foglie che stava raccogliendo vicino ai palazzi del Patriziato.

La tarantola trovata a Carasso SPAB

SwissTXT Swisstxt

La Società protezione animali (SPAB) ha riferito di essere intervenuta per catturare l'aracnide. «Mentre raccoglieva le foglie con le mani, ne ha vista una muoversi», si legge nella nota della SPAB.

L'uomo, spaventato, ha lasciato cadere tutto e ha notato il grosso ragno.

Ha poi allertato il picchetto della SPAB. Secondo il comunicato, si tratta di una tarantola originaria dell'Africa subsahariana, probabilmente fuggita dal terrario vicino.

L'aracnide è ora in custodia di un'esperta in attesa che qualcuno la rivendichi.