Ricorso al «progetto glamping» La piscina di Carona resterà chiusa pure nel 2026

Swisstxt

18.12.2025 - 16:40

L'investimento è di 16 milioni di franchi
L'investimento è di 16 milioni di franchi
Ti-Press

A causa del ricorso presentato da alcuni cittadini al Tribunale cantonale amministrativo contro il «progetto glamping TCS», la piscina di Carona resterà chiusa anche nel 2026.

SwissTXT

18.12.2025, 16:40

18.12.2025, 16:43

Lo comunica giovedì il Municipio di Lugano. Il ricorso ritarda il progetto, ma «non mette in discussione la convinzione della Città e del Touring Club Svizzero (TCS) sulla solidità e validità del piano di rilancio».

Palazzo Civico e TCS attendono «con fiducia» l’esito del ricorso contro la decisione del Governo che lo scorso 22 ottobre «ha approvato la variante di PR». L’investimento previsto per rilanciare il comparto è di 16 milioni di franchi.

Progetto da 16 milioni. Respinti i ricorsi, il Glamping TCS a Carona si farà

Progetto da 16 milioniRespinti i ricorsi, il Glamping TCS a Carona si farà

