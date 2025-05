La festa dei bambini dell'Azione cattolica nel 2018 archivio tipress

L’Associazione Azione cattolica ticinese, che da sempre svolge attività con i ragazzi, i giovani e le famiglie, vuole stabilire regole chiare per evitare ogni forma di abuso, ma anche avere una procedura codificata su come agire in caso di violazioni.

Swisstxt

In assemblea lunedì ha adottato così una carta etica e delle linee guida per la prevenzione, che insieme costituiranno la garanzia del rispetto di ogni partecipante.

Sono basate sul principio della tolleranza zero. Aderenti e partecipanti alle attività dell’Azione cattolica, che siano sacerdoti, animatori o accompagnatori, saranno tenuti a sottoscrivere la carta etica.