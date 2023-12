Multe un po' meno pesanti keystone

Sul caso delle tre aziende engadinesi che si erano accordate su prezzi e commesse si è espresso anche il Tribunale amministrativo federale.

Sconfitta in tribunale per tre imprese edili engadinesi sanzionate dalla Commissione della concorrenza per accordi illegittimi nel 2018.

Il Tribunale amministrativo federale ha così respinto il loro ricorso inerente le multe milionarie inflitte nei loro confronti per essersi accordate su prezzi e commesse, violando in pratica la legge sui cartelli per una quindicina d’anni.

Il tribunale ha tuttavia ridotto parzialmente l’importo delle sanzioni, la più alta a 2,4 milioni di franchi, in particolare per il gruppo che si era autodenunciato.

Le imprese possono ancora far ricorso al Tribunale federale.

SwissTXT / red