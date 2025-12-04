Grandi predatoriBerna dà il via libera al Ticino: il branco di lupi Carvina sarà abbattuto
4.12.2025 - 08:04
L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha concesso, la settimana scorsa, il via libera definitivo al Canton Ticino per l’eliminazione completa del branco di lupi «Carvina». La decisione è stata formalizzata mercoledì dal Consiglio di Stato ticinese ed è stata diffusa giovedì mattina sul Foglio ufficiale.
Il Cantone ha tempo fino al 31 gennaio prossimo per eseguire l’intervento. L’abbattimento sarà effettuato dai guardacaccia dell’Ufficio della caccia e della pesca, i quali opereranno nell’area occupata dal branco.
Potranno anche avvalersi della collaborazione di cacciatori che abbiano ricevuto una formazione specifica.