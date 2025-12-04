  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grandi predatori Berna dà il via libera al Ticino: il branco di lupi Carvina sarà abbattuto

Swisstxt

4.12.2025 - 08:04

Il Cantone ha tempo fino al 31 gennaio prossimo per eseguire l’intervento (foto d'archivio).
Il Cantone ha tempo fino al 31 gennaio prossimo per eseguire l’intervento (foto d'archivio).
sda

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha concesso, la settimana scorsa, il via libera definitivo al Canton Ticino per l’eliminazione completa del branco di lupi «Carvina». La decisione è stata formalizzata mercoledì dal Consiglio di Stato ticinese ed è stata diffusa giovedì mattina sul Foglio ufficiale.

SwissTXT

04.12.2025, 08:04

04.12.2025, 08:30

Il Cantone ha tempo fino al 31 gennaio prossimo per eseguire l’intervento. L’abbattimento sarà effettuato dai guardacaccia dell’Ufficio della caccia e della pesca, i quali opereranno nell’area occupata dal branco.

Potranno anche avvalersi della collaborazione di cacciatori che abbiano ricevuto una formazione specifica.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Ecco perché anche la Jungfrau è nella lista degli 8 luoghi da non visitare nel 2026
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Trump si scaglia contro i somali: «Sono spazzatura», Omar risponde: «Ha bisogno di aiuto»
Un ladro neozelandese ingoia un uovo Fabergé, ora è sotto stretta sorveglianza

Altre notizie

News. Moratoria per l'ospedale di Samedan

NewsMoratoria per l'ospedale di Samedan

Grigioni. Luce verde per la moratoria all'ospedale di Samedan

GrigioniLuce verde per la moratoria all'ospedale di Samedan

Giustizia. Abusi sessuali sulla figliastra, patrigno condannato a 4 anni di carcere

GiustiziaAbusi sessuali sulla figliastra, patrigno condannato a 4 anni di carcere