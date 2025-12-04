Il Cantone ha tempo fino al 31 gennaio prossimo per eseguire l’intervento (foto d'archivio). sda

L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha concesso, la settimana scorsa, il via libera definitivo al Canton Ticino per l’eliminazione completa del branco di lupi «Carvina». La decisione è stata formalizzata mercoledì dal Consiglio di Stato ticinese ed è stata diffusa giovedì mattina sul Foglio ufficiale.

Il Cantone ha tempo fino al 31 gennaio prossimo per eseguire l’intervento. L’abbattimento sarà effettuato dai guardacaccia dell’Ufficio della caccia e della pesca, i quali opereranno nell’area occupata dal branco.

Potranno anche avvalersi della collaborazione di cacciatori che abbiano ricevuto una formazione specifica.