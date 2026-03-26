  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Locarno rinuncia al ricorso sulle abitazioni secondarie

Swisstxt

26.3.2026 - 11:14

Locarno
Locarno
Keystone

Il Municipio decide di non contestare il superamento della soglia del 20%, evitando un lungo contenzioso e in attesa di nuovi dati federali entro fine anno.

Redazione blue News

26.03.2026, 11:14

Il Municipio di Locarno ha deciso di non impugnare davanti al Tribunale amministrativo federale il superamento della soglia del 20% di abitazioni secondarie, accertato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).

Come spiegato dall'Esecutivo, la scelta è il risultato di una valutazione complessiva delle implicazioni, tra cui il rischio di avviare un contenzioso lungo e complesso con l’autorità federale.

Il Municipio sottolinea inoltre che i tempi per una decisione si prolungherebbero ben oltre la fine dell'anno, periodo in cui l'ARE procederà comunque a un nuovo esame dei dati aggiornati sul numero di abitazioni secondarie.

I più letti

Chiara Ferragni e Fedez insieme alla festa di Leone. Con loro, a sorpresa, anche Giulia Honegger
Jannik Sinner prova a giocare a palla con la figlia di Belinda Bencic, una dolce scena a Miami
In fatto di premi in denaro Rast si lascia alle spalle Meillard e von Allmen - Odermatt resta intoccabile
Francesco Renga su Ambra Angiolini: «Ci siamo fatti male»
Paesi Golfo: «Vogliamo essere coinvolti in negoziato USA-Iran» - Prezzi di benzina e diesel continuano a salire in Svizzera

Altre notizie

Numeri in crescita. Più interventi e più violenze sessuali: i dati sulla criminalità in Ticino

Numeri in crescitaPiù interventi e più violenze sessuali: i dati sulla criminalità in Ticino

Grigioni. Travolto da una pietra durante lavori: muore operaio in Engadina

GrigioniTravolto da una pietra durante lavori: muore operaio in Engadina

Meteo. Allerta di grado 3 per forti venti e valanghe, ecco in quali regioni del Ticino

MeteoAllerta di grado 3 per forti venti e valanghe, ecco in quali regioni del Ticino