TicinoLocarno rinuncia al ricorso sulle abitazioni secondarie
Swisstxt
26.3.2026 - 11:14
Il Municipio decide di non contestare il superamento della soglia del 20%, evitando un lungo contenzioso e in attesa di nuovi dati federali entro fine anno.
Redazione blue News
26.03.2026, 11:14
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Il Municipio di Locarno ha deciso di non impugnare davanti al Tribunale amministrativo federale il superamento della soglia del 20% di abitazioni secondarie, accertato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).
Come spiegato dall'Esecutivo, la scelta è il risultato di una valutazione complessiva delle implicazioni, tra cui il rischio di avviare un contenzioso lungo e complesso con l’autorità federale.
Il Municipio sottolinea inoltre che i tempi per una decisione si prolungherebbero ben oltre la fine dell'anno, periodo in cui l'ARE procederà comunque a un nuovo esame dei dati aggiornati sul numero di abitazioni secondarie.