Monteceneri keystone

Secondo l'analisi degli inventari comunali delle abitazioni effettuata dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), 337 Comuni, principalmente situati nelle Alpi, presentano una quota di abitazioni secondarie superiore al 20%.

Swisstxt

In questi Comuni non è più possibile costruire nuove abitazioni secondarie, tranne in casi eccezionali.

Rispetto all'ultimo calcolo di novembre 2024, che contava 334 Comuni, solo pochi nuovi Comuni, tra cui Scharans nei Grigioni, si sono aggiunti alla lista.

Al contrario, quattro Comuni, tra cui Monteceneri (TI) e Tschiertschen-Praden (GR), ora parte di Coira (GR), sono scesi al di sotto della soglia del 20%.