Continua la cosiddetta «lotta tra caseifici» nell'alto Ticino.

Il progetto di una nuova struttura in Val di Blenio è ancora bloccato perché il Caseificio del Gottardo ha ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Dopo che il Governo ticinese aveva respinto un loro primo ricorso, le due parti non sono riuscite a trovare un accordo.

La notizia è emersa durante la sessione del Gran Consiglio ed è stata confermata alla RSI dal presidente del CdA del Caseificio del Gottardo, Davide Mottis.

Il progetto Blenio Plus prevede la creazione di un caseificio in Valle di Blenio, con il via libera arrivato nel 2023 dall’Ufficio federale dell’agricoltura.