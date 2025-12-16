  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Alto Ticino Il Caseificio del Gottardo ricorre al Tribunale amministrativo, ecco perché

Swisstxt

16.12.2025 - 18:18

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
TI-Press

Continua la cosiddetta «lotta tra caseifici» nell'alto Ticino.

SwissTXT

16.12.2025, 18:18

16.12.2025, 18:25

Il progetto di una nuova struttura in Val di Blenio è ancora bloccato perché il Caseificio del Gottardo ha ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Dopo che il Governo ticinese aveva respinto un loro primo ricorso, le due parti non sono riuscite a trovare un accordo.

La notizia è emersa durante la sessione del Gran Consiglio ed è stata confermata alla RSI dal presidente del CdA del Caseificio del Gottardo, Davide Mottis.

Il progetto Blenio Plus prevede la creazione di un caseificio in Valle di Blenio, con il via libera arrivato nel 2023 dall’Ufficio federale dell’agricoltura.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set
Angelina Jolie mostra per la prima volta le cicatrici della mastectomia
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»

Altre notizie

Preventivo 2026. Il Parlamento ticinese dice «no» al taglio dei sussidi di cassa malati RIPAM

Preventivo 2026Il Parlamento ticinese dice «no» al taglio dei sussidi di cassa malati RIPAM

Territorio. Le zone edificabili sono troppe in 32 comuni ticinesi

TerritorioLe zone edificabili sono troppe in 32 comuni ticinesi

Inverno. Alla stazione di Airolo-Pescium si scia dal 26 dicembre

InvernoAlla stazione di Airolo-Pescium si scia dal 26 dicembre