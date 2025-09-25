  1. Clienti privati
Azzardo Compensazione per i grandi giochi, il Casinò di Lugano si appella al Tribunale federale

Swisstxt

25.9.2025 - 14:14

Il Casinò di Lugano intende ricorrere al Tribunale federale (foto d'archivio).
Ti-Press

Sarà il Tribunale federale ad esprimersi sul litigio finanziario che oppone due casinò ticinesi: quello di Lugano e quello di Locarno.

25.09.2025, 14:25

Al centro di tutto c’è un vecchio accordo siglato quasi 25 anni fa, nel 2001. Chi avesse ricevuto la licenza A – per i grandi giochi – avrebbe concesso all’altro casinò una compensazione. Un accordo che il Casinò di Lugano, perlomeno in quella forma, non vuole più riconoscere.

Settimana scorsa il Tribunale d’Appello ha dato ragione a Locarno. Ora però Lugano intende ricorrere. Lo ha confermato il presidente del Consiglio di amministrazione della casa da gioco luganese, Emanuele Stauffer.

