Giustizia Chiuso il processo sul caso Belfor, condannati i due assicuratori della maxi-truffa

Swisstxt

5.12.2025 - 18:15

La sentenza del giudice Pagnamenta
La sentenza del giudice Pagnamenta
Tipress

Pronunciata nel tardo pomeriggio di venerdì a Lugano la sentenza nel processo Belfor, la truffa milionaria alle assicurazioni. Condannati i 2 assicuratori coinvolti e confermati i patteggiamenti per gli altri 7 imputati.

SwissTXT

05.12.2025, 18:15

05.12.2025, 18:21

L'assicuratore 59enne, reo confesso, è stato condannato a 3 anni (di cui 24 mesi sospesi). Il 61enne, che ha negato i fatti, si è visto infliggere dal giudice Amos Pagnamenta 4 anni e 8 mesi.

Pene da 14 mesi a 6 anni per gli altri 7, tra cui 6 anni al titolare della succursale Belfor di Lumino. Il sistema appesantiva le fatture per lavori di ripristino dopo sinistri. Gli assicuratori accettavano le fatture gonfiate in cambio di denaro o prestazioni.

Maxi-truffa. Processo Belfor, chiesti oltre 5 anni di carcere per due assicuratori

Maxi-truffaProcesso Belfor, chiesti oltre 5 anni di carcere per due assicuratori

