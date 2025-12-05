La sentenza del giudice Pagnamenta Tipress

Pronunciata nel tardo pomeriggio di venerdì a Lugano la sentenza nel processo Belfor, la truffa milionaria alle assicurazioni. Condannati i 2 assicuratori coinvolti e confermati i patteggiamenti per gli altri 7 imputati.

L'assicuratore 59enne, reo confesso, è stato condannato a 3 anni (di cui 24 mesi sospesi). Il 61enne, che ha negato i fatti, si è visto infliggere dal giudice Amos Pagnamenta 4 anni e 8 mesi.

Pene da 14 mesi a 6 anni per gli altri 7, tra cui 6 anni al titolare della succursale Belfor di Lumino. Il sistema appesantiva le fatture per lavori di ripristino dopo sinistri. Gli assicuratori accettavano le fatture gonfiate in cambio di denaro o prestazioni.