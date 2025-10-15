  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Processo ai due agenti al via Il procuratore: «Gobbi avrebbe dovuto essere sottoposto a un test del sangue»

Swisstxt

15.10.2025 - 12:53

Tipress

Una condanna per favoreggiamento con una pena di 30 aliquote sospese per due anni. La chiede il procuratore generale Andrea Pagani nei confronti dei due agenti di polizia alla sbarra per i fatti relativi all'incidente che nel 2023 ha visto coinvolto il consigliere di Stato Norman Gobbi.

SwissTXT

15.10.2025, 12:53

15.10.2025, 12:59

Il processo si è aperto mercoledì in Pretura penale a Bellinzona.

Secondo l'accusa, il consigliere di Stato avrebbe dovuto essere sottoposto a un test del sangue.

I due agenti si dichiarano innocenti e dicono di aver rispettato le normative interne. La parola passa ora alla difesa.

I più letti

Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Nataly Ospina sulla relazione con Ezio Greggio: «Dicono che non è vero amore, ma...»
Ecco perché un arbitro di hockey è stato bandito a vita. Il video mostra il «gravissimo» errore

Altre notizie

Lutto in Ticino. È morto l’ex consigliere di Stato Alberto Lepori

Lutto in TicinoÈ morto l’ex consigliere di Stato Alberto Lepori

Dal valore di 360'000 franchi. In dogana a Brogeda con 45 kg di hashish in auto

Dal valore di 360'000 franchiIn dogana a Brogeda con 45 kg di hashish in auto

Dal confine. Maxi sequestro di droga nel Varesotto per 4 milioni di euro

Dal confineMaxi sequestro di droga nel Varesotto per 4 milioni di euro