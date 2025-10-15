Processo ai due agenti al viaIl procuratore: «Gobbi avrebbe dovuto essere sottoposto a un test del sangue»
15.10.2025 - 12:53
Una condanna per favoreggiamento con una pena di 30 aliquote sospese per due anni. La chiede il procuratore generale Andrea Pagani nei confronti dei due agenti di polizia alla sbarra per i fatti relativi all'incidente che nel 2023 ha visto coinvolto il consigliere di Stato Norman Gobbi.
Il processo si è aperto mercoledì in Pretura penale a Bellinzona.
Secondo l'accusa, il consigliere di Stato avrebbe dovuto essere sottoposto a un test del sangue.
I due agenti si dichiarano innocenti e dicono di aver rispettato le normative interne. La parola passa ora alla difesa.