  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Caso Hospita Suisse, creata una Sottocommissione ad hoc

Swisstxt

19.8.2025 - 14:43

Il Gran Consiglio intende fare chiarezza in tempi celeri
Il Gran Consiglio intende fare chiarezza in tempi celeri
Tipress

Una Sottocommissione ad hoc, denominata «speciale», è stata creata per affrontare quanto emerso nell'ambito del caso Hospita Suisse. Sarà coordinata ad interim da Fabrizio Sirica.

SwissTXT

19.08.2025, 14:43

19.08.2025, 14:48

La decisione è stata presa dalla Commissione gestione che si è riunita martedì in relazione all'interrogazione «Sabrina Aldi, Cristina Maderni, Alvaro Camponovo, Eolo Alberti, Claudio Camponovo, Norman Gobbi, Claudio Zali: tanti soldi, sponsorizzazioni, politica e magistratura e… tanto altro».

La Gestione, si legge in una nota, «ritiene importante approfondire in tempi celeri le questioni emerse di sua competenza nella nota giuridica fornita dai Servizi del Gran Consiglio».

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
Padre si accorge di aver dimenticato le figlie in autogrill in Italia solo dopo 100 km
Coppia di influencer muore in un incidente stradale, le circostanze non sono chiare
Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»

Altre notizie

Pirata della strada. Ignora il cantiere in autostrada e sfreccia a 145 km/h sugli 80

Pirata della stradaIgnora il cantiere in autostrada e sfreccia a 145 km/h sugli 80

Lugano. Botte a madre e padre, via al processo al 46enne del Locarnese

LuganoBotte a madre e padre, via al processo al 46enne del Locarnese

Ecco dove. Arrestato il detenuto fuggito da La Stampa in dicembre

Ecco doveArrestato il detenuto fuggito da La Stampa in dicembre