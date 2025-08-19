Il Gran Consiglio intende fare chiarezza in tempi celeri Tipress

Una Sottocommissione ad hoc, denominata «speciale», è stata creata per affrontare quanto emerso nell'ambito del caso Hospita Suisse. Sarà coordinata ad interim da Fabrizio Sirica.

SwissTXT Swisstxt

La decisione è stata presa dalla Commissione gestione che si è riunita martedì in relazione all'interrogazione «Sabrina Aldi, Cristina Maderni, Alvaro Camponovo, Eolo Alberti, Claudio Camponovo, Norman Gobbi, Claudio Zali: tanti soldi, sponsorizzazioni, politica e magistratura e… tanto altro».

La Gestione, si legge in una nota, «ritiene importante approfondire in tempi celeri le questioni emerse di sua competenza nella nota giuridica fornita dai Servizi del Gran Consiglio».