Segnalazione richiesta dall'MpS tipress

Non vi è alcun fatto penalmente rilevante imputabile al dottor Claudio Camponovo, e quindi nemmeno all’avvocato Sabrina Aldi e alla deputata Cristina Maderni.

È quanto reso noto giovedì dall’avvocato patrocinatore Nicola Fornara. Sono infatti sfociati in un decreto di abbandono gli accertamenti effettuati dal Ministero pubblico in seguito a un’interrogazione che il Movimento per il socialismo aveva presentato sul caso Hospita.

Decreto che è nel frattempo cresciuto in giudicato ed è pertanto definitivo, sottolinea il comunicato odierno.