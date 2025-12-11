  1. Clienti privati
Ticino Caso Hospita, decreto di abbandono per Camponovo, Aldi e Maderni

Swisstxt

11.12.2025 - 16:44

tipress

Non vi è alcun fatto penalmente rilevante imputabile al dottor Claudio Camponovo, e quindi nemmeno all’avvocato Sabrina Aldi e alla deputata Cristina Maderni.

SwissTXT

È quanto reso noto giovedì dall’avvocato patrocinatore Nicola Fornara. Sono infatti sfociati in un decreto di abbandono gli accertamenti effettuati dal Ministero pubblico in seguito a un’interrogazione che il Movimento per il socialismo aveva presentato sul caso Hospita.

Decreto che è nel frattempo cresciuto in giudicato ed è pertanto definitivo, sottolinea il comunicato odierno.

