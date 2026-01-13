  1. Clienti privati
Ticino Caso Hospita, la Commissione della gestione per una CPI di cinque membri

Swisstxt

13.1.2026 - 13:45

Keystone

La Commissione della gestione è orientata alla creazione di una Commissione parlamentare d’inchiesta di cinque membri sul caso Hospita, di cui il plenum del Gran Consiglio ticinese dovrà discutere nella sessione di gennaio.

Redazione blue News

13.01.2026, 13:45

13.01.2026, 13:56

Come riporta il sito della RSI, in mattinata è infatti stato firmato il mandato che delinea scopi e obiettivi dell’organismo.

In Gestione è stata ipotizzata la costituzione di un organo con un rappresentante per ognuno dei gruppi parlamentari, considerando la contrarietà della Lega dei Ticinesi, alla quale il caso Hospita fa riferimento.

Il movimento di via Monte Boglia propende per una commissione d’esperti non politici.

Caso Hospita

