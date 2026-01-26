Una foto d'archivio del Gran Consiglio ticinese. KEYSTONE

Il Gran Consiglio (GC) ticinese ha detto sì a una Commissione parlamentare di inchiesta (CPI) che faccia luce sul caso Hospita-Lega, almeno dal punto di vista politico.

Redazione blue News Swisstxt

Come riporta la RSI, dopo oltre tre ore di dibattito, lunedì il Parlamento ha quindi accolto – con 66 voti favorevoli, 15 contrari e un astenuto – il rapporto di maggioranza della commissione della gestione che, appunto, invitava ad istituire una CPI.

Ora il Legislativo dovrà decidere quanti saranno i membri (da 5 a 7) e chi ne farà parte. Nel frattempo il PLR ha proposto Natalia Ferrara, il Centro Giuseppe Cotti, il PS Maurizio Canetta, l'UDC Andrea Giudici. Gli altri gruppi non hanno segnalato candidature esplicite.