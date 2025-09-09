  1. Clienti privati
Ticino Hospita, chiesta la ricusa di tutti i procuratori pubblici

Swisstxt

9.9.2025 - 12:57

Un caso esploso un anno fa
Un caso esploso un anno fa
keystone

Nuovo capitolo nel caso Hospita.

SwissTXT

09.09.2025, 12:57

09.09.2025, 13:12

Gli eredi del fondatore ed ex azionista di maggioranza della società, morto in corso di inchiesta, hanno presentato negli scorsi giorni una denuncia contro tre persone: la direttrice operativa dell’epoca, ossia l’ex granconsigliera leghista Sabrina Aldi, l’ex amministratore unico Claudio Camponovo e il figlio di quest’ultimo, Alvaro Camponovo.

Quest’ultimo, procuratore pubblico, motivo per il quale nella querela si chiede espressamente la ricusa di tutti i procuratori pubblici ticinesi.

Le accuse – stando a nostre informazioni – riguardano l’amministrazione infedele, la concorrenza sleale, la concessione e l’accettazione di vantaggi.

