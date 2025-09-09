TicinoHospita, chiesta la ricusa di tutti i procuratori pubblici
9.9.2025 - 12:57
Nuovo capitolo nel caso Hospita.
Gli eredi del fondatore ed ex azionista di maggioranza della società, morto in corso di inchiesta, hanno presentato negli scorsi giorni una denuncia contro tre persone: la direttrice operativa dell’epoca, ossia l’ex granconsigliera leghista Sabrina Aldi, l’ex amministratore unico Claudio Camponovo e il figlio di quest’ultimo, Alvaro Camponovo.
Quest’ultimo, procuratore pubblico, motivo per il quale nella querela si chiede espressamente la ricusa di tutti i procuratori pubblici ticinesi.
Le accuse – stando a nostre informazioni – riguardano l’amministrazione infedele, la concorrenza sleale, la concessione e l’accettazione di vantaggi.