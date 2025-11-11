TicinoCaso Hospita, verso una Commissione parlamentare d’inchiesta
In Ticino si va verso una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sul «caso Hospita».
Un caso partito dal sospetto di alcune malversazioni, ma che poi si è allargato ad altre fattispecie, tra cui un rapporto commissionato dai vertici della Lega e una elezione in Magistratura da parte del Gran Consiglio.
Dopo aver incassato diversi no da parte dei rappresentanti delle istituzioni si è rimasti con più domande di quelle iniziali, ha detto il presidente della sottocommissione Fabrizio Sirica.
Da qui la richiesta formale alla commissione Giustizia e diritti del Gran Consiglio di istituire una CPI, che si dovrebbe avvalere di esperti esterni.