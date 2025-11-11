  1. Clienti privati
Ticino Caso Hospita, verso una Commissione parlamentare d’inchiesta

Swisstxt

11.11.2025 - 15:15

Una vicenda di presunte malversazioni con risvolti istituzionali
Tipress

In Ticino si va verso una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sul «caso Hospita». 

SwissTXT

11.11.2025, 15:15

11.11.2025, 15:17

Un caso partito dal sospetto di alcune malversazioni, ma che poi si è allargato ad altre fattispecie, tra cui un rapporto commissionato dai vertici della Lega e una elezione in Magistratura da parte del Gran Consiglio.

Dopo aver incassato diversi no da parte dei rappresentanti delle istituzioni si è rimasti con più domande di quelle iniziali, ha detto il presidente della sottocommissione Fabrizio Sirica.

Da qui la richiesta formale alla commissione Giustizia e diritti del Gran Consiglio di istituire una CPI, che si dovrebbe avvalere di esperti esterni.

