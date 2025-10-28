  1. Clienti privati
Ticino Iniziativa della Lega per una «cassa malati ticinese»

Swisstxt

28.10.2025 - 10:33

La patata bollente passerà dal Gran Consiglio
La patata bollente passerà dal Gran Consiglio
Tipress

La Lega cambia strategia per creare una «cassa malati ticinese» destinata a chi percepisce un sussidio.

SwissTXT

28.10.2025, 10:33

28.10.2025, 10:39

Lunedì ha presentato un'iniziativa parlamentare generica per un progetto pilota previsto su una di 6 anni.

La strada scelta non sarà inizialmente quella della raccolta firme. Il deputato Alessandro Mazzoleni spiega: «Cominciamo un passo alla volta. Se il Governo accettasse, avremmo già il risultato. Altrimenti lanceremo l'iniziativa popolare».

Il progetto pilota riguarderà esclusivamente la LAMal. «Al termine di questo periodo, se le valutazioni saranno positive, allora si potrà procedere con un’eventuale modifica di legge».

