TicinoIniziativa della Lega per una «cassa malati ticinese»
28.10.2025 - 10:33
La Lega cambia strategia per creare una «cassa malati ticinese» destinata a chi percepisce un sussidio.
Lunedì ha presentato un'iniziativa parlamentare generica per un progetto pilota previsto su una di 6 anni.
La strada scelta non sarà inizialmente quella della raccolta firme. Il deputato Alessandro Mazzoleni spiega: «Cominciamo un passo alla volta. Se il Governo accettasse, avremmo già il risultato. Altrimenti lanceremo l'iniziativa popolare».
Il progetto pilota riguarderà esclusivamente la LAMal. «Al termine di questo periodo, se le valutazioni saranno positive, allora si potrà procedere con un’eventuale modifica di legge».