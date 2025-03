Un modo diverso per investire la somma destinata a finanziare la RIPAM. Ti-Press

Il Canton Ticino dovrebbe assumersi più del 55% attuale dei costi ospedalieri stazionari.

È quanto auspica un’interpellanza del PLR, che chiede se non si possano spendere meglio i 420 milioni di franchi oggi versati in un anno per gli assicurati che non riescono a far fronte ai premi di cassa malati.

Aumentare il grado di copertura al 95%, seguendo l'esempio di Zugo, dovrebbe per esempio portare a uno sgravio per ogni singolo cittadino fino a 800 franchi all’anno, con una spesa per il Cantone di 280 milioni di franchi.

Stando al PLR, calerebbero i premi del 15% e quindi anche il numero di beneficiari dei sussidi.