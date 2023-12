Mille persone hanno firmato per la riapertura del posto di polizia di Castasegna.

ll direttore del Dipartimento retico di giustizia, sicurezza e sanità Peter Peyer (immagine d'archivio). KEYSTONE/Yanik Buerkli

A più di quattro anni dal trasferimento degli agenti a Samedan, la popolazione non si rassegna. «L’ufficio c’è, ma non c’è la polizia, quindi la gente è anche un po’ preoccupata, perché la presenza della polizia sul luogo è importante», dice Werner Ruinelli, del comitato che chiede il ripristino.

In caso di incidenti stradali l'attesa può durare più di un'ora. Di questo disagio è consapevole il direttore del Dipartimento giustizia, sicurezza e sanità Peter Peyer, che però sottolinea come non ci siano soldi per pagare più poliziotti.

