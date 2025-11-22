  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Assegnati i premi della 38esima edizione di Castellinaria

Swisstxt

22.11.2025 - 21:26

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press

Castello d’oro della Giuria Kids a «Hola Frida» e premio Tre Castelli della Giuria Young a «Friedas Fall»: sono questi i due film vincitori della 38esima edizione di Castellinaria, annunciati sabato sera durante la cerimonia di premiazione.

SwissTXT

22.11.2025, 21:26

22.11.2025, 21:30

«Hola Frida», di André Kadi e Karine Vézina, offre un ritratto colorato della giovane Frida Kahlo. «Friedas Fall», della regista Maria Brendle, racconta invece la storia di Frieda Keller.

Il direttore artistico Giancarlo Zappoli ha commentato: «Mi fa molto piacere vedere che uno dei filoni che hanno guidato questa edizione del Festival, quello del femminile, ha conquistato anche le giurie».

I più letti

Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
La mamma di Federica Brignone: «Ha rischiato l'amputazione, ora vorrei che smettesse»
Ecco perché un ministro italiano sta dando di matto per la carbonara a Bruxelles
Una talentuosa sciatrice italiana, partita con il numero 82, batte le svizzere sullo Schlitthorn

Altre notizie

Grigioni. La funicolare Parsenn di Davos si ferma a causa di un problema tecnico

GrigioniLa funicolare Parsenn di Davos si ferma a causa di un problema tecnico

Canton Obvaldo. Un'auto finisce in un lago di Lungern, in salvo occupanti

Canton ObvaldoUn'auto finisce in un lago di Lungern, in salvo occupanti

Ticino. Incendio in un'abitazione di Bodio: nessun ferito o intossicato, ma 30 gli sfollati

TicinoIncendio in un'abitazione di Bodio: nessun ferito o intossicato, ma 30 gli sfollati