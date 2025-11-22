Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Castello d’oro della Giuria Kids a «Hola Frida» e premio Tre Castelli della Giuria Young a «Friedas Fall»: sono questi i due film vincitori della 38esima edizione di Castellinaria, annunciati sabato sera durante la cerimonia di premiazione.

«Hola Frida», di André Kadi e Karine Vézina, offre un ritratto colorato della giovane Frida Kahlo. «Friedas Fall», della regista Maria Brendle, racconta invece la storia di Frieda Keller.

Il direttore artistico Giancarlo Zappoli ha commentato: «Mi fa molto piacere vedere che uno dei filoni che hanno guidato questa edizione del Festival, quello del femminile, ha conquistato anche le giurie».