Castle On Air si ferma: l'edizione 2025 è cancellata per costi insostenibili

L'edizione 2025 del festival Castle On Air non si terrà a causa dell'aumento dei costi per l'ingaggio degli artisti, ma gli organizzatori sperano in un ritorno futuro.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli organizzatori di Castle On Air hanno annunciato l'annullamento dell'edizione 2025, spiegando che i costi per l'ingaggio degli artisti sono diventati insostenibili.

Per mantenere l'evento accessibile al pubblico, hanno deciso di non aumentare i prezzi dei biglietti e di non snaturare l'identità del festival.

Nonostante la pausa, la speranza è di riportare presto la musica tra le mura di Bellinzona, come già avvenuto dopo lo stop forzato del 2020, allora a causa del Covid. Mostra di più

Con un annuncio ufficiale sui social, gli organizzatori di Castle On Air hanno comunicato con rammarico che il festival non avrà luogo nel 2025.

«Dopo dieci edizioni indimenticabili, è con profondo dispiacere e un velo di tristezza che vi comunichiamo che quest'anno il nostro amato festival Castle On Air non avrà luogo», si legge nel comunicato di GC Events, che sottolinea l'impossibilità di «offrire quella magia che tutti aspettavamo».

Negli ultimi dieci anni, il palco di Castelgrande ha ospitato grandi nomi della musica, da Måneskin ai Gipsy Kings, da Elisa a Battiato, fino a De Gregori, Ludovico Einaudi, Venditti, Europe e Annalisa.

Tuttavia, gli organizzatori spiegano che l'aumento esponenziale dei cachet artistici ha reso il festival «non più sostenibile». «Per poter ospitare gli artisti che sogniamo, dovremmo far lievitare i prezzi dei biglietti a livelli che non ci sentiamo di imporre a voi, il nostro pubblico fedele», affermano.

La volontà di mantenere Castle On Air un evento accessibile e autentico ha portato alla difficile decisione di annullare l’edizione.

Nonostante il rammarico, gli organizzatori restano fiduciosi per il futuro: «Durante questi 10 anni ci siamo già dovuti fermare una volta: il Covid ci ha impedito di svolgere l’edizione 2020, ma l’anno seguente siamo tornati ancora più forti».

La speranza è che il festival possa tornare presto a far risuonare la musica tra le mura di Bellinzona, mantenendo vivo lo spirito che lo ha sempre caratterizzato.