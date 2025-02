La Cattedrale di Losanna, fotografata oggi, è situata nella città vecchia del capoluogo vodese. Keystone

I festeggiamenti per il 750esimo anniversario della Cattedrale di Losanna hanno ufficialmente preso il via questa sera nell'edificio religioso. La cerimonia è stata l'occasione per inaugurare la nuova illuminazione interna. Entro dicembre sono previsti diversi eventi.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

La data dell'anniversario della cattedrale è quella della sua consacrazione, avvenuta il 20 ottobre 1275, alla presenza di papa Gregorio X e dell'imperatore Rodolfo d'Asburgo. Lo stesso 20 ottobre, ma 750 anni dopo, una cerimonia religiosa ufficiale segnerà il culmine dei festeggiamenti del 2025. Da qui alla fine dell'anno, concerti, visite guidate, mostre e persino la ricostruzione di un villaggio medievale saranno proposti nell'ambito delle celebrazioni.

Dopo la parte ufficiale e i discorsi della presidente del governo vodese, Christelle Luisier, e della consigliera di Stato e responsabile del patrimonio, Isabelle Moret, uno spettacolo dell'Alta scuola di musica Vaud/Vallese/Friburgo (HEMU) e della Scuola circense di Losanna-Renens ha messo in risalto la nuova illuminazione interna.

«Si tratta di un'importante ristrutturazione dell'infrastruttura tecnica e degli impianti elettrici ormai obsoleti. Ora è modulare, più appropriata e raffinata, con sette diversi tipi di illuminazione per evidenziare le varie parti e i dettagli architettonici della cattedrale», ha spiegato all'agenzia Keystone-ATS Vincent Grandjean, presidente dell'associazione per il 750esimo anniversario ed ex cancelliere dello Stato vodese.

Per i festeggiamenti vi è un budget di 1,2 milioni di franchi, di cui 650'000 forniti dal Canton Vaud. Tra gli altri sponsor figurano la Loterie Romande (la società che gestisce le lotterie in Romandia), la Città di Losanna, la Chiesa evangelica riformata e la Banca cantonale vodese.