polizia GR

Venerdì, sulla strada principale di Cazis, si è verificata una collisione tra un'autovettura e due cicliste su bici da corsa. Le due donne sono state trasportate in ospedale.

Swisstxt

Il gruppo di ciclisti, composto da due uomini e due donne, stava percorrendo la strada H13 da Rothenbrunnen in direzione di Thusis.

Alle 14.45, un automobilista di 79 anni, secondo le prime ricostruzioni della polizia cantonale dei Grigioni, ha sicuramente urtato una delle due donne.

Le due, di 39 e 46 anni, sono cadute: una ha riportato ferite di media gravità, l'altra lievi. Il servizio di soccorso Mittelbünden le ha trasportate all'ospedale cantonale di Coira.