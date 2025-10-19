Immagine d'illustrazione

Incidente della circolazione stradale domenica, poco dopo le 12, sulla semiautostrada A13 in territorio di Gordola.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 61enne motociclista svizzero - domiciliato nel Mendrisiotto - stava circolando in direzione di Locarno quando ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno, nonché i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'uomo in ambulanza all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 61enne ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico ed è stato riaperto poco prima delle 14.