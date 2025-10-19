  1. Clienti privati
Strada chiusa per 2 ore Centauro cade sull'A13 all'altezza di Gordola e si ferisce in modo serio

Sara Matasci

19.10.2025

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione

Incidente della circolazione stradale domenica, poco dopo le 12, sulla semiautostrada A13 in territorio di Gordola.

Sara Matasci

19.10.2025, 18:24

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 61enne motociclista svizzero - domiciliato nel Mendrisiotto - stava circolando in direzione di Locarno quando ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno, nonché i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'uomo in ambulanza all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 61enne ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico ed è stato riaperto poco prima delle 14.

