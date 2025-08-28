  1. Clienti privati
Fino a nuovo avviso Centovallina chiusa in Italia per il maltempo

Swisstxt

28.8.2025 - 06:33

Un treno della Centovallina
Un treno della Centovallina
tipress

Sia in Ticino che nei Grigioni sono state adottate misure preventive, come la chiusura della strada della Valle Bavona a partire da Cavergno dalle 20 di mercoledì sera.

SwissTXT

28.08.2025, 06:33

28.08.2025, 09:47

Chiuso anche il collegamento della Val Pontirone. In Mesolcina poi, si è deciso di evacuare preventivamente alcune abitazioni in territorio di Lostallo. In totale sono 14 le persone sfollate.

Nella notte, le FART hanno inoltre annunciato la sospensione del servizio della Centovallina fra Domodossola e il confine di Stato, quindi sul tratto italiano della ferrovia.

La ripresa della circolazione potrebbe avvenire nel pomeriggio.

