FART

I nuovi treni della ferrovia della Centovallina si preparano ad accogliere i viaggiatori: in questi giorni inizia infatti la prova in servizio con passeggeri.

Swisstxt

Si tratta di un passaggio chiave verso l'attivazione regolare del nuovo materiale rotabile, come hanno fatto sapere martedì le Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART) con un comunicato.

I nuovi treni offrono spazi riservati alle famiglie con aree dedicate per passeggini e carrozzine, servizi attrezzati per i piccoli viaggiatori e ambienti pienamente accessibili anche a chi si sposta in sedia a rotelle.

Inoltre su ogni convoglio è possibile caricare fino a quattro biciclette.