L'ex caserma che sarà trasformata in centro d'accoglienza straordinaria Ti-Press

In caso di aumento dei flussi migratori, l’ex caserma di Fornasette sarà pronta a diventare un centro d'accoglienza straordinaria per due famiglie entro fine maggio.

Swisstxt

Il centro d’accoglienza straordinaria (CAS) a Fornasette si farà e sarà attivo solo nel caso in cui «dovessero aumentare i flussi degli sbarchi». È ciò che emerge da un comunicato stampa della Prefettura di Varese, che segue una riunione avvenuta ieri (giovedì).

E' stato indicato che i lavori per trasformare l’ex caserma dei carabinieri in centro d’accoglienza straordinaria termineranno entro la fine di maggio. In caso di bisogno, l’immobile verrà assegnato «a due nuclei familiari».

All’incontro erano presenti, oltre ad autorità italiane, anche la vicesindaca di Tresa Margherita Manzini, e il capo area della polizia cantonale ticinese Marco Zambetti.