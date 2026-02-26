  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal confine All’esame della patente collegato con un suggeritore grazie ad auricolari e smartphone

ai-scrape

26.2.2026 - 11:13

Il materiale confiscato
Il materiale confiscato
Guardia di finanza

Un candidato ha cercato di superare la prova teorica avvalendosi di un aiuto esterno tramite dispositivi elettronici. L'intervento tempestivo delle autorità ha permesso di scoprire il sistema fraudolento e di denunciare il responsabile.

Sara Matasci

26.02.2026, 11:13

26.02.2026, 11:20

Un cittadino egiziano di 27 anni, residente in provincia di Cremona, è stato beccato mentre utilizzava strumentazione vietata durante gli esami per il conseguimento della patente di guida di categoria B presso la Motorizzazione Civile di Como.

Come riporta «VareseNews», il giovane sfruttava un auricolare e uno smartphone, che era dotato di una doppia scheda sim, che gli permettevano un collegamento costante con una persona che era in ascolto e forniva le risposte corrette in tempo reale.

L'operazione è nata grazie all'intuito di un esaminatore presente in aula, che ha notato un comportamento anomalo da parte dell'aspirante patentato. Ha così richiesto un intervento al 117 ed è intervenuta la Guardia di finanza di Ponte Chiasso.

Una volta giunta sul posto, il candidato ha cercato di nascondere il piccolo auricolare mettendolo sotto la lingua.

Per quanto riguarda il cellulare, esso appariva spento a una prima ispezione visiva, dal momento che lo schermo era stato oscurato intenzionalmente tramite la disconnessione della funzionalità video. Ma il sistema era perfettamente attivo e funzionante.

I più letti

Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Un airbus di TAP Air Portugal sfiora la catastrofe durante l'atterraggio, ecco perché
Donald Trump attacca di nuovo Robert De Niro: «Malato e demente»
Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché

Altre notizie

Caos al Forum economico. Il CEO del WEF Børge Brende si dimette dopo le rivelazioni sullo scandalo Epstein

Caos al Forum economicoIl CEO del WEF Børge Brende si dimette dopo le rivelazioni sullo scandalo Epstein

Sul sedime del Seghezzone. A Giubiasco sorgeranno dei moduli prefabbricati per ospitare i richiedenti l’asilo

Sul sedime del SeghezzoneA Giubiasco sorgeranno dei moduli prefabbricati per ospitare i richiedenti l’asilo

Escursionisti e mountain biker. Fairtrail Grigioni: «Meno reclami per l'uso condiviso dei sentieri»

Escursionisti e mountain bikerFairtrail Grigioni: «Meno reclami per l'uso condiviso dei sentieri»