BellinzoneseCercatore di funghi cade e muore a Carena
Swisstxt
17.9.2025 - 12:45
Un uomo di 33 anni che stava cercando funghi è morto per una caduta mercoledì mattina poco prima delle 10 a Carena in via della Dogana.
A dare notizia dell’infortunio in montagna con esito letale in Val Morobbia è una nota della polizia cantonale.
La vittima, un cittadino italiano domiciliato nel Bellinzonese, si trovava sopra una parete di roccia. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è scivolato ed è caduto finendo sulla strada sottostante.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e la REGA che non hanno potuto che constatare la morte del 33enne a causa delle gravi ferite.