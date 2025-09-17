  1. Clienti privati
Bellinzonese Cercatore di funghi cade e muore a Carena

Swisstxt

17.9.2025 - 12:45

Immagine illustrativa d'archivio 
Immagine illustrativa d'archivio 
©Ti-Press/Gabriele Putzu / Ti-Press

Un uomo di 33 anni che stava cercando funghi è morto per una caduta mercoledì mattina poco prima delle 10 a Carena in via della Dogana.

SwissTXT

17.09.2025, 12:45

17.09.2025, 13:17

A dare notizia dell’infortunio in montagna con esito letale in Val Morobbia è una nota della polizia cantonale.

La vittima, un cittadino italiano domiciliato nel Bellinzonese, si trovava sopra una parete di roccia. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, l’uomo è scivolato ed è caduto finendo sulla strada sottostante.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e la REGA che non hanno potuto che constatare la morte del 33enne a causa delle gravi ferite.

