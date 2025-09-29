  1. Clienti privati
Maltempo Il bacino sud del Ceresio è nuovamente navigabile

Swisstxt

29.9.2025 - 09:49

TI-Press

Dopo diversi giorni di navigazione limitata, da lunedì mattina il bacino sud del Lago di Lugano è nuovamente navigabile normalmente. Lo comunica la Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL).

SwissTXT

29.09.2025, 09:49

29.09.2025, 09:54

Negli scorsi giorni le intense piogge sul versante sudalpino avevano causato un forte innalzamento del livello del lago, imponendo uno stop alla navigazione a partire dallo scorso mercoledì a causa del transito difficoltoso sotto il ponte-diga di Melide.

Considerato il ritorno a condizioni normali, da questa mattina tutte le navi della SNL hanno quindi ripreso il servizio anche nel bacino meridionale.

