Alle 20.55 di giovedì sera è arrivato a 271,11 metri. I primi danni sulle rive del Lago di Lugano possono verificarsi nei campeggi di Agno a 271,10 metri; in città a 271,25 metri.

Il Lago di Lugano ha superato il livello di guardia. Giovedì sera alle 20.55 ha infatti raggiunto i 271,11 metri, secondo le misurazioni raccolte a Melide dall’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana. Il livello del lago è destinato ad aumentare fino a venerdì sera, anche in assenza di precipitazioni.

I primi danni lungo le rive del Lago di Lugano, lo ricordiamo, possono verificarsi nell’area dei campeggi di Agno quando il livello dello specchio d’acqua arriva a 271,10 metri. In città invece si deve arrivare a 271,25 metri.

Il livello del lago a Melide alle 20.55 Osservatorio Ambientale della Svizzera Italiana

La Confederazione giovedì mattina ha diramato un’allerta di grado 3 (pericolo marcato) in relazione alla possibile piena del lago. Vi è anche un moderato pericolo di fuoriuscita dagli argini della Tresa che porta l’acqua al Lago Maggiore che negli ultimi giorni si è, a sua volta, alzato di quasi mezzo metro.

L’allerta per il Ceresio resterà in vigore fino a lunedì quando il tempo dovrebbe, almeno in parte, essere tornato al soleggiato.

Sul sito dell’UFAM si trovano i consigli di comportamento in caso di piena.

Il 30 ottobre 2002 il lago raggiunse il suo massimo dal 1963 (da quando esiste l’impianto di sbarramento di regolazione di Ponte Tresa, costituito da tre paratie larghe 14 metri ciascuna) con 272,08 metri.

SwissTXT / red