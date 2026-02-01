Cerimonia a Lugano (Immagine simbolica). KEYSTONE

A un mese dall'incendio di Crans-Montana, una camminata silenziosa a Lugano ha ricordato le vittime e le persone colpite dalla tragedia.

Redazione blue News Swisstxt

A quattro settimane dall’incendio di Crans-Montana, una cinquantina di persone si è data appuntamento sabato sera a Lugano per una camminata in silenzio dedicata alla memoria delle 40 vittime e delle 116 persone rimaste coinvolte nel rogo del bar Le Constellation.

L'evento, ideato da Cristian Ciaramella e Pietro Cantoreggi, ha preso il via alle 18h00 dallo Studio Foce e si è diretto verso il Parco Ciani, dove si è svolto un momento di raccoglimento alla presenza delle autorità cittadine.

Durante la serata sono stati lasciati pensieri e messaggi, che verranno riuniti in un volume destinato sia ai familiari delle vittime sia al Municipio di Crans-Montana.