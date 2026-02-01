  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Camminata notturna Lugano ricorda le vittime della tragedia di Crans-Montana

Swisstxt

1.2.2026 - 12:06

Cerimonia a Lugano (Immagine simbolica).
Cerimonia a Lugano (Immagine simbolica).
KEYSTONE

A un mese dall'incendio di Crans-Montana, una camminata silenziosa a Lugano ha ricordato le vittime e le persone colpite dalla tragedia.

Redazione blue News

01.02.2026, 12:06

01.02.2026, 16:01

A quattro settimane dall’incendio di Crans-Montana, una cinquantina di persone si è data appuntamento sabato sera a Lugano per una camminata in silenzio dedicata alla memoria delle 40 vittime e delle 116 persone rimaste coinvolte nel rogo del bar Le Constellation.

L'evento, ideato da Cristian Ciaramella e Pietro Cantoreggi, ha preso il via alle 18h00 dallo Studio Foce e si è diretto verso il Parco Ciani, dove si è svolto un momento di raccoglimento alla presenza delle autorità cittadine.

Durante la serata sono stati lasciati pensieri e messaggi, che verranno riuniti in un volume destinato sia ai familiari delle vittime sia al Municipio di Crans-Montana.

I più letti

Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Peggiora il bilancio del rogo di Crans-Montana: è morto un 18enne ricoverato a Zurigo
Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»

Altre notizie

Dal confine. Malore in acqua, subacqueo muore nel Lago di Como

Dal confineMalore in acqua, subacqueo muore nel Lago di Como

Edizione da record. Locarno in festa: migliaia di persone alla Stranociada

Edizione da recordLocarno in festa: migliaia di persone alla Stranociada

Grigioni. Valanga travolge un gruppo di sciescursionisti sul Piz Alv, un morto e un ferito

GrigioniValanga travolge un gruppo di sciescursionisti sul Piz Alv, un morto e un ferito