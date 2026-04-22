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Ecco dove Aggiunti tre insediamenti tra quelli da proteggere, due si trovano nei Grigioni

SDA

22.4.2026 - 11:03

Il villaggio di Santa Domenica in Val Calanca. (Foto d'archivio)
Il villaggio di Santa Domenica in Val Calanca. (Foto d'archivio)
Keystone

Un insediamento nel Canton Friburgo e due nel Canton Grigioni sono stati aggiunti all'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), mentre altri sei sono stati stralciati.

Keystone-SDA

22.04.2026, 11:03

22.04.2026, 11:12

È quanto prevede l'aggiornamento dell'ISOS approvato oggi dal Consiglio federale.

La sesta e penultima fase della revisione dell'ISOS per quanto concerne i Grigioni si è concentrata sul Moesano e sulla Surselva, spiega una nota governativa. Tale fase ha visto il mantenimento nell'inventario di quattordici insediamento, l'aggiunta di altri due (Cons e Santa Domenica) e lo stralcio di quello di Degen. Cons e Degen fanno parte del Comune di Lumnezia, mentre Santa Domenica è una frazione di Rossa in Calanca.

Nel canton Friburgo, nella terza fase della revisione, ai dodici insediamenti rimanenti si è aggiunto quello di Fräschels, mentre sono stati esclusi Broc-Vieille Cure, Châtel-Saint-Denis, Jaun, Neirivue e Prayoud.

L'ISOS comprende attualmente circa 1'200 insediamenti (edifici, ma anche strade, piazze, giardini, parchi e paesaggi culturali) in tutto il Paese, le cui qualità e interrelazioni richiedono una protezione, attraverso la definizione di zone protette e l'emanazione di normative sulla progettazione.

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