Il granconsigliere ticinese del PLR Bixio Caprara è stato nominato dalla consigliera federale Viola Amherd direttore supplente dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO). Lo ha annunciato oggi il Consiglio federale in un comunicato.

Caprara, 60 anni, è dal 1997 capo del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CST) e membro della direzione dell'UFSPO. Dal 1° marzo 2025 assumerà anche la funzione di direttore supplente e sarà corresponsabile della direzione e dell'ulteriore sviluppo dell'ufficio.

Bixio Caprara, scrive l'esecutivo, «ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del CST in Centro sportivo nazionale della gioventù».

Oggi il centro «è un elemento centrale nella promozione dello sport per i bambini e dello sport per i giovani in Svizzera, sia nello sport popolare sia nello sport di prestazione».