Dopo la chiusura in aprile Riapertura del Casinò a St. Moritz? Ogni decisione rinviata al 2028

SDA

19.11.2025 - 10:54

Una foto aerea di St. Moritz (immagine d'archivio)
Una foto aerea di St. Moritz (immagine d'archivio)
Keystone

Non ci sarà nell'immediato un nuovo casinò a St. Moritz. Dopo la chiusura della casa da gioco a fine aprile, oggi il Consiglio federale ha rimandato ogni decisione in merito a fine 2028.

Keystone-SDA

19.11.2025, 10:54

19.11.2025, 10:59

La cessazione delle attività della casa da gioco engadinese è stata causata dal ritiro dell'azionista principale.

Come il casinò stesso aveva annunciato sul proprio sito web, la decisione degli investitori era dovuta in particolare alla difficile situazione di mercato nel settore online, alla forte stagionalità e alla mancanza di prospettive finanziarie a lungo termine. La chiusura ha interessato 31 dipendenti.

A fine agosto, come ricorda oggi il Consiglio federale in un comunicato, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) aveva revocato la concessione al casinò. E oggi il Governo ha fatto il punto della situazione, affermando «che deciderà presumibilmente a fine 2028 se rimettere a concorso la concessione per la zona Grigioni meridionale».

L'esecutivo ha anche incaricato la CFCG di elaborare entro settembre 2028 raccomandazioni sull'ulteriore modo di procedere.

